حفل زفاف سعيد لأحمد حراز و نهى سمير ناصر بشاوة

في حفل عائلي بهيج حضرة نخبة من الأهل والأصدقاء أجرت مساء امس أسرة آل حراز ورياضييها بالدقهلية مراسم عقد قران نجلهم الكابتن أحمد سمير حراز مسئول العلاقات العامة والإعلام والمراسم والبروتوكول بمكتب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي علي الآنسة نهي سمير ناصر الحاصلة علي ليسانس الأداب قسم لغات شرقية وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بمنزل العروسة بقرية شاوة مركز المنصورة الدقهلية.





هذا وسوف تقام مراسم حفل زفاف العروسين مساء اليوم السبت بمشيئة الله تعالى أمام منزل الزوجية بالقرية بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة تطبيقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.





الجدير بالذكر أن العريس الكابتن أحمد سمير هو نجل الراحل الكابتن سمير حراز أشهر لاعبي ومدربي كرة القدم بالدقهلية بطل القوات الجوية والقوات المسلحة وحائز علي العديد من البطولات لاعبا ومدربا.





وتلقي العريس أحمد سمير حراز العديد من رسائل وبرقيات التهاني من قادتة ورؤسائة وزملائه بوزارة الإتصالات ووزارة التخطيط وزملاء الدراسة واقاربة داخل مصر وخارجها منهم علي سبيل المثال تهنئة السيدة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.