من فرنسا.. تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.





كما أكد الرئيس، خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي، تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.