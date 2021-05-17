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من فرنسا.. تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

كما أكد الرئيس، خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي، تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

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