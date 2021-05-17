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وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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اطلع الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير وكذا الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، والتي تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة.

واطمئن الفريق كامل الوزير على حصول قاطنيها على التعويض، الذي حددته الجهات المعنية وفقًا للقانون.

وتابع كامل الوزير أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة – إسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجاري الانتهاء من توسعة المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري الواقعة في هذه المسافة.

ووجه وزير النقل بسرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة نفق سعد الدين الشاذلي، وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري.

وتفقد المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد.

وأوضح كامل الوزير أنه سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية، التي شهدها نفق السلام طوال الفترة الماضية، وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، فمن المقرر أن يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة.

وأضاف الفريق كامل الوزير أنه يتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي
وزير النقل يوجه بسرعة صيانة دورانات نفق سعد الدين الشاذلي

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