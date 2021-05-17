Advertisements

سباعي الجودو في البطولة الافريقية بالسنغال

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تتوجه بعثة المنتخب المصرى للجودو غدا الثلاثاء إلى السنغال للمشاركة  بالبطولة الافريقية التى ستقام بداكار .

وتضم البعثة كل من :-
د . شريف هنوهم  رئيس  جهاز المنتخبات القومية
وعاطف مصطفى مدرب
محمد سعد السيد مدرب
تامر عبد الفتاح حكم
محمد مطيع حكم
واللاعبين، يسري سامي ٦٠ ك ، احمد علي ٦٦ ك
علي عيد ٧٣ ك، عبد الرحمن عبد الغني ٧٣ ك
، محمد علي عبد العال ٨١ ك، عبد الله عثمان ٩٠ ك
سلمى سامر ٦٣ ك

أخبار تهمك

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ نصف ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعتين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

03:01 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله