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سباعي الجودو في البطولة الافريقية بالسنغال
الإثنين 17/مايو/2021 - 03:23 م
الفجر الرياضي
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تتوجه بعثة المنتخب المصرى للجودو غدا الثلاثاء إلى السنغال للمشاركة بالبطولة الافريقية التى ستقام بداكار .
وتضم البعثة كل من :-
د . شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات القومية
وعاطف مصطفى مدرب
محمد سعد السيد مدرب
تامر عبد الفتاح حكم
محمد مطيع حكم
واللاعبين، يسري سامي ٦٠ ك ، احمد علي ٦٦ ك
علي عيد ٧٣ ك، عبد الرحمن عبد الغني ٧٣ ك
، محمد علي عبد العال ٨١ ك، عبد الله عثمان ٩٠ ك
سلمى سامر ٦٣ ك
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