5 رسائل قوية من "السيسي" عن مياه النيل.. ماذا قال؟

في مناسبة تلو الآخرى، يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي تحذيرات مختلفة بشأن مياه مصر وعدم قبوله بالمساس بها وهذا تعليقا على مفاوضات سد النهضة.



لن نقبل بالإضراب بمصالح مصر

ولعل آخر تلك التصريحات كانت خلال مشاركته القمة المصرية الفرنسية بباريس التي عقدت اليوم الأحد، حيث أكد الرئيس السيسى تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشددًا على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.



محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر

وخلال زيارته لقناة السويس في نهاية مارس، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أزمة سد النهضة إن مصر الآن في معركة تفاوض، متابعا: "إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هدددنا، حوارنا دائمًا رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر".



لن يمس حقوقنا في المياه

وفي بداية ٢٠٢١، جدد الرئيس السيسي رفض بلاده أي مساس بحقوقها في مياه نهر النيل، مؤكدا على على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصةً قواعد ملء وتشغيل السد.



جاء ذلك في لقاء جمعه برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.



النيل مسألة حياة لمصر

أما في ٢٠١٩ خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس مياه النيل هي "مسألة حياة" للمصريين، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق يضمن الحقوق المصرية والسودانية في مياه النيل، كما دعا كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات إلى المرونة.



لن أسمح بالمساس بحصة مصر

وفي ٢٠١٧ وخلال افتتاحه أحد المشروعات، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لن يسمح بالمساس بحصة مصر في مياه النيل، في إشارة إلى مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أحد روافد النيل.



وأردف "نحن نتفهم مشاريع التنمية في اثيوبيا، لكن المسألة تتعلق بحياة شعب".

