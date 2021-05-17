موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباراة مانشستر يونايتد وفولهام وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.









ويطمح مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ذلك بعد خسارته على يد ليفربول في الجولة الماضية.









وعلى صعيد آخر, يطمح فولهام في الفوز في المباراة وذلك بعد هزيمته في الجولة الماضية على يد ساوثهامبتون حتى يتمكن من الهروب من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.









وانتهت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وفولهام بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.









يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بينما يحتل فولهام المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.









ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام يوم الثلاثاء 18مايو2021 على ملعب أولد ترافورد معقل المان يونايتد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.