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"كل سنة وانت فن مصر كله".. بهذه الكلمات أيمن بهجت قمر يُهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
منار داود
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أعاد السيناريست أيمن بهجت، نشر أغنية "عادل إمام الأول والأول بكتير" التي قام بغنائها الفنان محمد كيلاني، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده الـ81، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

علق أيمن بهجت قمر على الكليب قائلًا:" كل سنه وانت فن مصر كله".

وتابع قائلاً:"فكرة يسري الفخراني، غناء محمد الكيلاني، كلمات ايمن بهجت قمر، ألحان ربيع ميكس ، توزيع هاني محمود العسيلي ، اهداء من Umsالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام الدرامية هو مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في الموسم الرمضاني لعام 2020.

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