الشيوخ يقر سريان المعاملات الضريبية على عوائد الصكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين السادسة والسابعة من مشروع قانون الصكوك السيادية المتعلقة بتطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك.





وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:





المادة "6"

تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.





المادة "7 "





لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالآصول المتخذة لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الآرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الننفيذية لهذا القانون





قال تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.





وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة (2) من الدستور المصر.



