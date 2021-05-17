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موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أعطى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل محمود عبدالمنعم كهربا خلال الميركاتو الصيفي القادم.


وكان كهربا قد عاد للمشاركة في المباريات بعد أن انتهت مدة عقوبته لعدم الالتزام، وحصل على العديد من الفرص لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب حتى استقر موسيماني على الاستغناء عن خدمات اللاعب نهاية الموسم الحالي.


وطلب موسيماني من إدارة الكرك بالأهلي، التعاقد مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم.


وحقق الأهلي فوزا مهما على صن داونز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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