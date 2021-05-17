حورية فرغلي تشكر الطاقم الطبي بعد جراحة الأنف





وجهت الفنانة حورية فرغلي الشكر لكل من الطبيب المصري حسام فودة و الطبيب الأمريكى deantoriumimd والطاقم الطبى الذين بذلوا الكثير من الجهد من أجل عودتها للحياه مره أخرى





بعد معاناتها لسنوات طويله من تشوه فى الأنف وفقدان حاسه الشم والتذوق وذلك عقب تعرضها لحادث الوقوع من فوق الحصان فى سباق للخيول بدولة الإمارات عام 2002 .





وقامت حوريه فرغلى بعمل العديد من الجراحات وباءت جميعها بالفشل









وقامت مؤخرا بعمل 4 جراحات الأنف . ومده كل عمليه جراحيه 11 ساعه









وتستعد حوريه للمشاركه فى أعمال فنيه خلال الاسابيع القادمه وأضاف أنها مشتاقه للوقوف أمام الكاميرا وتقديم أعمال فنيه متميزه .