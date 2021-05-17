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حورية فرغلي تشكر الطاقم الطبي بعد جراحة الأنف

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وجهت الفنانة حورية فرغلي الشكر  لكل من الطبيب المصري حسام فودة و الطبيب الأمريكى  deantoriumimd  والطاقم الطبى الذين بذلوا الكثير من الجهد من أجل عودتها للحياه مره أخرى 

بعد معاناتها لسنوات طويله من تشوه فى الأنف وفقدان حاسه الشم والتذوق وذلك  عقب تعرضها لحادث الوقوع من فوق الحصان  فى سباق للخيول بدولة الإمارات  عام 2002 .

وقامت حوريه فرغلى بعمل العديد من الجراحات وباءت جميعها بالفشل


وقامت مؤخرا بعمل 4 جراحات   الأنف  . ومده كل عمليه جراحيه 11 ساعه  


وتستعد حوريه  للمشاركه فى أعمال فنيه خلال الاسابيع القادمه وأضاف أنها مشتاقه للوقوف أمام الكاميرا وتقديم أعمال فنيه متميزه .

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