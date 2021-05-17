تشكيل مباراة السكة الحديد وجمهورية شبين في الجولة 22 للقسم الثاني



يدخل جمعه مشهور المدير الفني لفريق السكة لحديد لقاء جمهورية شبين بتشكيل يضم إبراهيم شعللها،محمد رمزى،محمود أكمل، أسامة صبحى، المتولى محمود،عبد العليم السيد، حمدي محمد ، أمير حجازي ،سايكو،محمد أحمد ريعو، محمد العربي.



وتواجد في البدلاء

اسلام سليمان، اسلام صلاح سولارى،عمرو عزت،محمد ناجح، أحمد محمد بلحه، أحمد ربيع،احمد سيد، محمد فكري

بينما يضم جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان

كلا من أحمد شوقي، مصطفى هانى، محمد أبو طالب، محمد عزت، محمود شعلان،محمد الدماطي، احمد الشرقاوي ،ايمن سعد، طلبه محمد ،اكرم عبد ربه ،مصطفى صلاح بلية .



ويواجد في البدلاء

أحمد المحرات، محمود المغربي، محمود حميد، مصطفى شلبى، صلاح فتحي ، وحيد يسري ، يسرى ربيع، أحمد أبو العلا، حسين غنيم .

ويدير اللقاء الحكم حسين الكريمى حكم ساحة ويعاونه محمد الرماوى مساعد أول و محمد السيد مساعد ثانى وعماد عويس حكم رابع وأشرف حافظ مراقب مسابقات