عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي





يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة المدير الفني الكابتن ضياء السيد الحصول على صفقات لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وعلى رأس قائمة الإنتدابات يأتي المهاجم صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والذي يسعى ضياء السيد إلى الحصول على توقيعه وضمه معارًا من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.





ولعل من أبرز الأسباب التي دفعت سيراميكا إلى التفكير في ضم صلاح محسن هو التجارب السابقة الناجحة مثل أحمد ياسر ريان وصالح جمعة بعد أن قدم كلًا منهما أداء رائع خلال المباريات الماضية.