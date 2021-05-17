Advertisements

صلاح عبد الله في ذكري ميلاد عادل إمام :" كل سنه وانت نجمنا وحبيبنا"

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
صلاح عبد الله في ذكري ميلاد عادل إمام : كل سنه وانت نجمنا وحبيبنا
هنأ الفنان صلاح عبد الله، الزعيم عادل إمام بمناسبة ذكري ميلاده مستشهدًا بذكريات تجمعهما معًا من إحدى أعمالهم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك". 

كتب الفنان صلاح عبد الله منشورًا قائلا:" باسِتك العافية والسعاده مع إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم، قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايمًا بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا🎂وكل عام وإنت #عادل_إمام

الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل " هجمه مرتده" من بطولة احمد عز، هند صبري، خالد انور، مايان سيد، ماجده زكي، تأليف باهر دويدار، إخراج احمد علاء

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعتين

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

03:01 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله