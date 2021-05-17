صلاح عبد الله في ذكري ميلاد عادل إمام :" كل سنه وانت نجمنا وحبيبنا"

هنأ الفنان صلاح عبد الله، الزعيم عادل إمام بمناسبة ذكري ميلاده مستشهدًا بذكريات تجمعهما معًا من إحدى أعمالهم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".



كتب الفنان صلاح عبد الله منشورًا قائلا:" باسِتك العافية والسعاده مع إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم، قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايمًا بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا🎂وكل عام وإنت #عادل_إمام



الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل " هجمه مرتده" من بطولة احمد عز، هند صبري، خالد انور، مايان سيد، ماجده زكي، تأليف باهر دويدار، إخراج احمد علاء