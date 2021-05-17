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رئيسة مدينة سفاجا: تشكيل لجنة لسحب الأراضي الفضاء المستغلة في إلقاء القمامة (صور)

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا  لمراجعة قرارات تخصيص الأراضى الفضاء التي يتم استغلالها كمقالب للقمامة نظرا للضرر العام.

أوضحت رئيس المدينة أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها عقب مراجعة العقود الصادرة لها من قبل إدارة الأملاك، مشيرةً الى ان اللجنة سوف تعمل على معرفة المواطنين أو المستثمرين الجادين من غير الجادين خاصة أن هناك أراضي تم تخصيصها منذ فترة زمنية طويلة  دون القيام بأي خطوة لاستغلالها وتسقيعها، مما تسبب في قيام المواطنين بالقاء المخلفات بها مما يشوه المظهر العام والشكل الحضارى.


وأضافت المغربي، أن اللجنة تمكنت اليوم من حصر 8 قطع غير مستغلة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية نحو سحب تلك القطع في حالة عدم قيام أصحابها بعمل اللازم نحو بنائها أو تنظيفها وإقامة أسوار لها، حيث تقوم الوحدة المحلية يوميا من خلال شركة النظافة برفع المخلفات ولكن بدون جدوي.

وأشارت  المغربي إلي أن المرحلة الراهنة في ظل تداعيات وباء كورونا تتطلب المزيد من اجراءات الحسم نحو الاهتمام بالبيئة وكذلك ضرورة  إتخاذ الإجراءات القانونية مع غير الملتزمين في احترام القوانين والاعراف الاقتصادية والاستثمارية، ومحاولات تحريك الركود الاقتصادي والتغلب علي الوباء العالمي بالانتاج والعمل مع دعم المستثمرين الجادين والذين تضرروا بفعل تلك الجائحة.
رئيسة مدينة سفاجا: تشكيل لجنة لسحب الأراضي الفضاء المستغلة في إلقاء القمامة (صور)
رئيسة مدينة سفاجا: تشكيل لجنة لسحب الأراضي الفضاء المستغلة في إلقاء القمامة (صور)
رئيسة مدينة سفاجا: تشكيل لجنة لسحب الأراضي الفضاء المستغلة في إلقاء القمامة (صور)
رئيسة مدينة سفاجا: تشكيل لجنة لسحب الأراضي الفضاء المستغلة في إلقاء القمامة (صور)
رئيسة مدينة سفاجا: تشكيل لجنة لسحب الأراضي الفضاء المستغلة في إلقاء القمامة (صور)
رئيسة مدينة سفاجا: تشكيل لجنة لسحب الأراضي الفضاء المستغلة في إلقاء القمامة (صور)

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