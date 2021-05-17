Advertisements

ارتفاع صادرات كوريا من منتجات التكنولوجيا بأكثر من 30%

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكثر من 30% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ 10 سنوات، بفضل تعافي الطلب العالمي على الرقائق والشاشات.

وبحسب بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية وصلت قيمة الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أبريل الماضي إلى 17.06 مليار دولار بزيادة نستها 32.6% سنويا.

في المقابل وصلت قيمة الواردات من هذه المنتجات خلال الشهر الماضي إلى 10.78 مليار دولار بزيادة نسبتها 21.5% سنويا ليحقق القطاع فائضا تجاريا بقيمة 6.29 مليار دولار خلال الشهر الماضي بحسب مانقلت "الألمانية" عن يونهاب الكورية الجنوبية.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات في أبريل الماضي بنسبة 29.4% سنويا إلى 9.4 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 18.8% إلى 5.93 مليار دولار.

وارتفعت صادرات الشاشات بنسبة 35.2% إلى 1.67 مليار دولار، وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة وقطع الغيار ذات الصلة إلى الضعف تقريبا، بنسبة 89.7% إلى 1.34 مليار دولار.

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ نصف ساعة

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

03:01 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله