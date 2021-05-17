ارتفاع صادرات كوريا من منتجات التكنولوجيا بأكثر من 30%

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكثر من 30% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ 10 سنوات، بفضل تعافي الطلب العالمي على الرقائق والشاشات.





وبحسب بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية وصلت قيمة الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أبريل الماضي إلى 17.06 مليار دولار بزيادة نستها 32.6% سنويا.





في المقابل وصلت قيمة الواردات من هذه المنتجات خلال الشهر الماضي إلى 10.78 مليار دولار بزيادة نسبتها 21.5% سنويا ليحقق القطاع فائضا تجاريا بقيمة 6.29 مليار دولار خلال الشهر الماضي بحسب مانقلت "الألمانية" عن يونهاب الكورية الجنوبية.





وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات في أبريل الماضي بنسبة 29.4% سنويا إلى 9.4 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 18.8% إلى 5.93 مليار دولار.





وارتفعت صادرات الشاشات بنسبة 35.2% إلى 1.67 مليار دولار، وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة وقطع الغيار ذات الصلة إلى الضعف تقريبا، بنسبة 89.7% إلى 1.34 مليار دولار.



