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بهذه الطريقة...أمير كرارة يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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هنأ الفنان أمير كرارة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، والذي يصادف اليوم 17 مايو، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام.


نشر كرارة صورة للزعيم عادل إمام، وعلق عليها قائلاً :"الزعيم".

اختفي الفنان عادل إمام عن الموسم الرمضاني الماضي 2021، حيث لم يشارك في الموسم بمسلسل كما اعتاد الجمهور، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكان آخر عمل شارك به الفنان عادل إمام في المواسم الرمضانية هو مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2020.

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