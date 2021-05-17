العثور على جثة عاطل مصاب بطلق نارى بالرأس في المعادى

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة عاطل مصاب بطلق نارى بالرأس داخل شقته بمنطقة المعادى.



تلقى المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطه المعادى بلاغا من محمد ع، ٢٨ سنه، حارس عقار مفادع بانبعاث رائحه كريهه من داخل شقه بالعقار وبالانتقال والفحص تبين ان الشقه بالدور الارضى لها باب خشبى مغلق و٢ شباك مطلين على العقار من الداخل مغلقين وانبعاث رائحه كريهه من داخل الشقه وبسؤال حارس العقار عن مستأجر وقاطن الشقه افاد انه يدعى وسام ا، ٤٢ سنه، بدون عمل وانه متواجد داخل الشقه منذ حوالى ٤ ايام وبالتواصل مع زوجته المنفصله عنه عن طريق حارس العقار تليفونيا والتى تدعى نجوان م، ٣٢ سنه، ربه منزل

افادت انها تركت منزل الزوجيه منذ حوالى ٦ اشهر لوجود خلافات زوجيه بينها وبين المتوفي وانه قام بالتواصل معها تليفونيا ومع صديقتها لمحاوله ردها له وانه يعانى من مشاكل نفسيه.

وبمعاينه الشقه تبين انها عباره عن صاله فارغه وحمام ومطبخ وغرفتين احدهما فارغه والاخرى بها منضده عليها جهاز كمبيوتر ومرتبه عليها جثه لمستأجر الشقه ويوجد اثر لفتحه دخول لمقذوف نارى من الجانب الايمن للراس وفتحه خروج من الجانب الايسر وتبين وجود مسدس بداخله ٧ طلقات من ذات العيار ملقي بين فخدي المتوفي وتبين ان المسدس مرخص لوالد المتوفى

وبمناظره جثمانه تبين انه جثمان لرجل فى العقد الخامس من العمر ذو بشره سمرا اللون ويرتدى قميص كاروه وبنطال جينز ازرق وحذاء اسود والجثه فى حاله تعفن رمى ويوجد فتحه دخول لعيار نارى من الجانب الايمن للراس اعلى الاذن وفتحه خروج من الجانب الايسر بنفس المكان وعثر على متعلقات المتوفي وهى عباره عن ( مبلغ مالي ١٠٣٥ جنيه مصري ومبلغ ٨ ريال سعودى و3 دولارات و١١ طلقه ٩ مم طويل من ذات عيار السلاح و٢ هاتف محمول وبعض الفيز البنكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.