العثور على جثة شاب بشريط السكة الحديد في العياط

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أحد القطارات بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مأمور مركز شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب على شريط السكة الحديد، بنطاق المركز.



وانتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش الفرقة، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار ليلقى حتفه في الحال.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.