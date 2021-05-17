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الصليب الأحمر يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين بتسهيل إيصال المساعدات إلى محتاجيها في قطاع غزة، بعد أن أصبحت أكثر تعقيداً بسبب العمليات العدائية.

وقال المدير العام للصليب الأحمر روبرت مارديني في بيان: "ليس هناك وقت لإضاعته، ندعو كافة الأطراف للتعاون في حماية المدنيين، وخفض العنف، والسماح لنا بالمساعدة".

وبات الوصول إلى المستشفيات والأماكن الحيوية الأخرى معقداً لسكان غزة بسبب الغارات الجوية المستمرة بعد تدمير عدد من الطرق والمباني، حسب ما أكد الصليب الأحمر.

وأدان مارديني حدة النزاع في غزة، وقال: "شيء لم نشهده من قبل، الغارات الجوية التي لا تتوقف في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة، والصواريخ التي تطال كبرى المدن في إسرائيل. نتيجة لذلك يموت الأطفال في الجانبين".

وفشلت المناشدات الدولية حتى الآن في وقف التصعيد الذي لا يزال بعيداً عن الهدنة.

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