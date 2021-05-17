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موعد مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إيبار، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره إيبار، على أرضية ملعب بلدية إيبوروا، معقل نادي إيبار.


ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز العشرين والأخير برصيد 30 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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