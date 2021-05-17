Advertisements
نشرة حوادث الفجر: تجديد حبس عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوما
الإثنين 17/مايو/2021 - 04:06 م
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
السجن المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بأحداث أبو النمرس
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار بمعاقبة المتهم احمد عبد الله حامد بالسجن المؤبد والزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 5093 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث أبو النمرس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تجديد حبس عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوما
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بـ"هيروين وسلاح أبيض".. سقوط ديلر الهرم وزوجته
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي، الأمن الوطني، والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتفي محمول، ميزان حساس بحوزة أحد الأشخاص، زوجته وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إنقاذ ثلاث أشخاص عقب سقوط سيارتهم بمياه نهر النيل بالأقصر
تمكنت قوات الإنقاذ بالأقصر من إنقاذ ثلاث أشخاص عقب سقوط سيارة بمياه نهر النيل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
السجن المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بأحداث أبو النمرس
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار بمعاقبة المتهم احمد عبد الله حامد بالسجن المؤبد والزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 5093 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث أبو النمرس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تجديد حبس عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوما
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بـ"هيروين وسلاح أبيض".. سقوط ديلر الهرم وزوجته
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي، الأمن الوطني، والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتفي محمول، ميزان حساس بحوزة أحد الأشخاص، زوجته وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إنقاذ ثلاث أشخاص عقب سقوط سيارتهم بمياه نهر النيل بالأقصر
تمكنت قوات الإنقاذ بالأقصر من إنقاذ ثلاث أشخاص عقب سقوط سيارة بمياه نهر النيل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
Advertisements