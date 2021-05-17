المنافسة تشتعل.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

ستنطلق الجولة 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر مايو الجاري.





وستشهد أول أيام هذه الجولة 23، لقائي المقاولون العرب ضد الإسماعيلي، وأسوان ضد مصر المقاصة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي :





1- الزمالك برصيد 48 نقطة

2- الأهلي برصيد 41 نقطة

3- المصري برصيد 36 نقطة

4- بيراميدز برصيد 34 نقطة

5- سموحة برصيد 32 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة

7- الاتحاد السكندري برصيد 31 نقطة

8- غزل المحلة برصيد 30 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 30 نقطة

10- إنبي برصيد 28 نقطة

11- طلائع الجيش برصيد 27 نقطة

12- الإسماعيلي برصيد 26 نقطة

13- الجونة برصيد 26 نقطة

14- المقاولون العرب برصيد 24 نقطة

15- أسوان برصيد 21 نقطة

16- البنك الأهلي برصيد 18 نقطة

17- وادي دجلة برصيد 16 نقطة

18- الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة