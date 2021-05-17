كامل الوزير: الطريق الدائري أول طريق بمصر يستخدم منظومة النقل الذكي (ITS)

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جاري تنفيذ البنية التحتية خاصة منظومة النقل الذكي ( ITS) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام.



وأضاف الفريق كامل الوزير أنه يتابع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق الإنشاء المستقبلي لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، وهو ما يعتبره طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.



وأشار المهندس كامل الوزير إلى أهمية هذه الأعمال لتسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية.



جاء ذلك خلال تفقد الفريق المهندس كامل الوزير المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وتابع التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد، من توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد، وكذا خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق.



ووجه كامل الوزير بتكثيف كافة الأعمال على مدار الساعة والتطوير الفوري لأي منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.



وأكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.



وأوضح أنه تم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا بخلاف كوبري الأوتوستراد الحالي، مشيرا إلى أن خطة تطوير الطريق تشمل أيضا منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق.

