وزير التعليم: إعلان كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة قبل نهاية مايرو الجاى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ن كل ما ينشر حول امتحانات الثانوية العامة حاليًا ماهو إلا إجتهاد ليس رسميًا، وأشار أن كل التفاصيل الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة سيتم إعلانها قبل نهاية شهر مايو الجارى.



فى السياق ذاته إنتشرت بعض الاستفسارات بين أولياء الامور حول موضوع التحسين فى الثانوية العامة ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هذا الموضوع قائُلا فى تصريح خاص: نبحث هذا الموضوع حاليا وسنعلن ذلك ايضا قبل نهاية شهر مايو.



فى سياق متصل طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بتشجيع الأبناء على التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والمقرر عقدها فى 4 يوليو المقبل.



وقال وزير التعليم في تصريحات صحفية سابقة له عبر جروبات المعلمين إن المدارس الخاصة والمعاهد القومية ستحصل على حقها في الامتحانات التجريبية في يونيو، وأنه سيسمح للطلاب بأداء ٣ امتحانات تجريبية.



وطمأن طارق شوقي أولياء الأمور على إدارة امتحانات الشهادة الثانوية، موضحا أن الطالب المريض بكورونا سيقدم ما يثبت إصابته ولن يحضر الامتحان وسيعقد له امتحان تكميلي.



وتابع: «امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو ولا نعلم كيف تتطور أمور الجائحة، وسنتحرك في ضوء الأحداث وبالتالي نجتهد حاليا لتنظيم هذا العمل الكبير، وأرجو أن نترك الجميع يعمل، لأن أداء امتحانات الثانوية العامة أمر حتمي لدخول الجامعات وستبذل الدولة ما تستطيع لتأمينها صحيًا وفنيًا».



واستكمل: «التطوير هو نوع من الأسئلة والتصحيح الخالي من العنصر البشري وإعداد الطلاب لفهم نواتج التعلم عن طريق الاطلاع على مصادر تعلم تشرح المنهج بشكل أكثر تشويقا كما هو الحال في المنصات الإلكترونية، وأن طبيعة الامتحان إن كان إلكترونيًا أم ورقيًا لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة للطالب لأنها نفس الأسئلة، لكن هدف النظام الإلكتروني هو التصحيح بعيدا عن العنصر البشري».