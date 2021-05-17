Advertisements

الاستئناف تقبل تظلم ربيع ياسين وتخفض عقوبته

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم قبول التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين والاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من اللاعب عبد الرحمن عشري والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، وقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات.

عقد اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبحضور المستشار إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس اللجنة والمستشار محمد أباظة عضو اللجنة.

أخبار تهمك

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ ساعة و 9 دقيقة

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 5 ساعات

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

03:06 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله