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استطلاع رأي يكشف كارثة في عهد أردوغان ونظامه.. تفاصيل
الإثنين 17/مايو/2021 - 04:19 م
وكالات
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كشف استطلاع حديث في تركيا أن حوالي 27% من المواطنين الأتراك غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية، في حين أن 54% آخرين بالكاد يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات.
وكشفت دراسة أجراها مركز استطلاعات
الرأي Metropoll أن واحدًا من كل 4 أشخاص في تركيا غير قادر على
تحمل الاحتياجات الأساسية، بينما يكافح نصف السكان لتغطية نفقاتهم.
قال حوالي 26.6% من المشاركين في
الاستطلاع إنهم لا يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية، بينما قال 53.6% إنهم
"بالكاد يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية".
وتتوافق بيانات Metropoll مع
بيانات أبريل الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) التي
وضعت 27% من السكان تحت عتبة الفقر.
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