استطلاع رأي يكشف كارثة في عهد أردوغان ونظامه.. تفاصيل

كشف استطلاع حديث في تركيا أن حوالي 27% من المواطنين الأتراك غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية، في حين أن 54% آخرين بالكاد يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات.

وكشفت دراسة أجراها مركز استطلاعات الرأي Metropoll أن واحدًا من كل 4 أشخاص في تركيا غير قادر على تحمل الاحتياجات الأساسية، بينما يكافح نصف السكان لتغطية نفقاتهم.

قال حوالي 26.6% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية، بينما قال 53.6% إنهم "بالكاد يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية".

وتتوافق بيانات Metropoll مع بيانات أبريل الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) التي وضعت 27% من السكان تحت عتبة الفقر.