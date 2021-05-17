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استطلاع رأي يكشف كارثة في عهد أردوغان ونظامه.. تفاصيل

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف استطلاع حديث في تركيا أن حوالي 27% من المواطنين الأتراك غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية، في حين أن 54% آخرين بالكاد يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات.

 

وكشفت دراسة أجراها مركز استطلاعات الرأي Metropoll أن واحدًا من كل 4 أشخاص في تركيا غير قادر على تحمل الاحتياجات الأساسية، بينما يكافح نصف السكان لتغطية نفقاتهم.

 

قال حوالي 26.6% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية، بينما قال 53.6% إنهم "بالكاد يستطيعون تحمل احتياجاتهم الأساسية".

 

وتتوافق بيانات Metropoll مع بيانات أبريل الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) التي وضعت 27% من السكان تحت عتبة الفقر.

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