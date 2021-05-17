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"لا يستسلم".. محمد صلاح يزاحم الأمير هاري على لقب الموسم

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يستعد نادي ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لخوض مباراة بيرنلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأمام محمد صلاح فرصة كبيرة من أجل الانفراد بصدارة ترتيب الهدافين حيث يتساوى حاليا مع هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 22 هدفا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.
هاري كين، توتنهام، 22 هدفًا.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.
سون هيونج، توتنهام، 17 هدفًا.
كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدفًا.
باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 15 هدفًا.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.
أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفًا.
ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.
كالوم ويلسون، نيوكاسل، 12 هدفًا.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي

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