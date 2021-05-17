أداء متباين لأسواق المال الخليجية والسعودية والإمارات تتمسكا بالمنطقة الخضراء

تباين أداء أسواق المال الخليجية بختام تداولات اليوم الاثنين، لتحافظ السوق السعودية “تداول” وبورصة الكويت وسوقي أبوظبي ودبي على أدائهم الإيجابي وسط تراجع سوق مسقط وبورصتي البحرين وقطر.





وأنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.71% بعد إضافة 73.76 نقطة صعد بها إلى مستوى 10.396.44 نقطة.





وبلغ حجم التداولات 298.2 مليون سهم كان لسهم “ميفك ريت” الحصة الأكبر منها بنحو 17.34 مليون سهما، وسجلت السيولة 7.77 مليار ريال استحوذ “الراجحي” على 462.75 مليون ريال منها، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم 9.693 تريليون ريال.





وعلى مستوى أداء قطاعات السوق فتراجعت 7 قطاعات تصدرها تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية والطاقة، فيما ارتفع 14 قطاعا بقيادة المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة.





أما مؤشرات بورصة الكويت فأغلقت تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي بصعود السوق الأول 0.7% فوق مستوى 6800 نقطة لأول مرة منذ 14 شهرا، والسوق الرئيسي “50” 0.43% والسوق الرئيسي 0.09% ليصعد المؤشر العام إجمالا 0.54%.





وبلغ حجم التداولات 579.96 مليون سهما بسيولة قدرها 94.64 مليون دينار استحوذ سهم “بيتك” على أكبر حصة منها بقيمة 10.61 مليون دينار.





وكان سهم “آن” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 11.02%، فيما تصدر سهم “منشآت” قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بهبوطه 12.72%.





وتراجع قطاع العقار وحيدا بنسبة 0.57% وسط ارتفاع بيقة قطاعات السوق بصدارة التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.





وبنفس الوتيرة، ارتفع مؤشرا أسواق المال الإماراتية جماعيا بصعود سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.39% إلى مستوى 6452.9 نقطة، وسوق دبي المالي 0.31% إلى مستوى 2673.07 نقطة.





وبلغ حجم التداولات في سوق أبوظبي 281.81 مليون سهما وفي سوق دبي 208.64 مليون سهما، كما بلغت السيولة في سوق العاصمة 1.653 مليار درهم وفي سوق دبي 268.58 مليون درهم.





وفي سوق العاصمة تراجع قطاعا العقار والتأمين بنسبة 0.41% و0.8% على الترتيب، وسط ارتفاع بقية قطاعات السوق بقيادة الصناعة الذي ارتفع 5.45% وصعود البنوك 1.21%، أما في سوق دبي فارتفعت 5 قطاعات بقيادة البنوك والنقل، وسط تراجع قطاعات الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية والعقارات.





وربحت أسهم أبوظبي 7.248 مليار درهم بارتفاع رأس المال السوقي إلى 929.188 مليار درهم من 921.940 مليارا الجلسة السابقة، أما دبي المالي فربح 628 مليون درهم بزيادة رأس المال السوقي 371,080 مليار درهم من 370,452 مليار درهم.





وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.07% بخسارته 1.02 نقطة هبط بهم إلى مستوى 1528.79 نقطة، بعد تداول 26 مليون سهما بسيولة بلغت 286.3 ألف دينار، لتسجل القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.520 مليار دينار.





وجاء تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بضغط من الأداء السلبي لقطاع البنوك التجارية الذي هبط 7.58% وسط ارتفاع قطاعا الاستثمار والخدمات، واستقرار قطاعات التأمين والصناعة والفنادق والسياحة.





وعلى نفس المنوال، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة اليوم، متراجعاً 0.05% إلى مستوى 3840.14 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشري قطاعي الخدمات والصناعة، بنسبة 0.08% و0.06% على الترتيب، فيما كان الصعود من نصيب القطاع المالي بارتفاعه 0.37%.





وبلغ حجم التداولات في بورصة عمان 28.12 مليون سهم بسيولة بلغت 3.12 مليون ريال.





وخيم التراجع الجماعي على مؤشرات البورصة القطرية ليهبط المؤشر العام إجمالا بنسبة 1.21% إلى 10793.47 نقطة، مع سيولة بلغت 490.86 مليون ريال، وبحجم تداولات بلغ 164.90 مليون سهم.





وكان الأداء السلبي للمؤشر متأثرا بالتراجع الجماعي لقطاعات السوق بقيادة الصناعة الذي هبط 2.48%،والنقل بنسبة 1.27%.