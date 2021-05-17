Advertisements

أداء متباين لأسواق المال الخليجية والسعودية والإمارات تتمسكا بالمنطقة الخضراء

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
 تباين أداء أسواق المال الخليجية بختام تداولات اليوم الاثنين، لتحافظ السوق السعودية “تداول” وبورصة الكويت وسوقي أبوظبي ودبي على أدائهم الإيجابي وسط تراجع سوق مسقط وبورصتي البحرين وقطر.

وأنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.71% بعد إضافة 73.76 نقطة صعد بها إلى مستوى 10.396.44 نقطة.

وبلغ حجم التداولات 298.2 مليون سهم كان لسهم “ميفك ريت” الحصة الأكبر منها بنحو 17.34 مليون سهما، وسجلت السيولة 7.77 مليار ريال استحوذ “الراجحي” على 462.75 مليون ريال منها، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم 9.693 تريليون ريال.

وعلى مستوى أداء قطاعات السوق فتراجعت 7 قطاعات تصدرها تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية والطاقة، فيما ارتفع 14 قطاعا بقيادة المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة.

أما مؤشرات بورصة الكويت فأغلقت تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي بصعود السوق الأول 0.7% فوق مستوى 6800 نقطة لأول مرة منذ 14 شهرا، والسوق الرئيسي “50” 0.43% والسوق الرئيسي 0.09% ليصعد المؤشر العام إجمالا 0.54%.

وبلغ حجم التداولات 579.96 مليون سهما بسيولة قدرها 94.64 مليون دينار استحوذ سهم “بيتك” على أكبر حصة منها بقيمة 10.61 مليون دينار.

وكان سهم “آن” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 11.02%، فيما تصدر سهم “منشآت” قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بهبوطه 12.72%.

وتراجع قطاع العقار وحيدا بنسبة 0.57% وسط ارتفاع بيقة قطاعات السوق بصدارة التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.

وبنفس الوتيرة، ارتفع مؤشرا أسواق المال الإماراتية جماعيا بصعود سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.39% إلى مستوى 6452.9 نقطة، وسوق دبي المالي 0.31% إلى مستوى 2673.07 نقطة.

وبلغ حجم التداولات في سوق أبوظبي 281.81 مليون سهما وفي سوق دبي 208.64 مليون سهما، كما بلغت السيولة في سوق العاصمة 1.653 مليار درهم وفي سوق دبي 268.58 مليون درهم.

وفي سوق العاصمة تراجع قطاعا العقار والتأمين بنسبة 0.41% و0.8% على الترتيب، وسط ارتفاع بقية قطاعات السوق بقيادة الصناعة الذي ارتفع 5.45% وصعود البنوك 1.21%، أما في سوق دبي فارتفعت 5 قطاعات بقيادة البنوك والنقل، وسط تراجع قطاعات الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية والعقارات.

وربحت أسهم أبوظبي 7.248 مليار درهم بارتفاع رأس المال السوقي إلى 929.188 مليار درهم من 921.940 مليارا الجلسة السابقة، أما دبي المالي فربح 628 مليون درهم بزيادة رأس المال السوقي 371,080 مليار درهم من 370,452 مليار درهم.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.07% بخسارته 1.02 نقطة هبط بهم إلى مستوى 1528.79 نقطة، بعد تداول 26 مليون سهما بسيولة بلغت 286.3 ألف دينار، لتسجل القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.520 مليار دينار.

وجاء تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بضغط من الأداء السلبي لقطاع البنوك التجارية الذي هبط 7.58% وسط ارتفاع قطاعا الاستثمار والخدمات، واستقرار قطاعات التأمين والصناعة والفنادق والسياحة.

وعلى نفس المنوال، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة اليوم، متراجعاً 0.05% إلى مستوى 3840.14 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشري قطاعي الخدمات والصناعة، بنسبة 0.08% و0.06% على الترتيب، فيما كان الصعود من نصيب القطاع المالي بارتفاعه 0.37%.

وبلغ حجم التداولات في بورصة عمان 28.12 مليون سهم بسيولة بلغت 3.12 مليون ريال.

وخيم التراجع الجماعي على مؤشرات البورصة القطرية ليهبط المؤشر العام إجمالا بنسبة 1.21% إلى 10793.47 نقطة، مع سيولة بلغت 490.86 مليون ريال، وبحجم تداولات بلغ 164.90 مليون سهم.

وكان الأداء السلبي للمؤشر متأثرا بالتراجع الجماعي لقطاعات السوق بقيادة الصناعة الذي هبط 2.48%،والنقل بنسبة 1.27%.

أخبار تهمك

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

03:06 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله