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عاجل.. ضربة موجعة تضرب منتخب ألمانيا قبل منافسات اليورو

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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‬سيغيب مارك أندريه تير شتيغن حارس ألمانيا عن بطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل بعد أن أعلن ناديه برشلونة يوم الاثنين أنه سيحتاج إلى جراحة بالركبة.

وخاض الحارس البالغ عمره "29 عاما" مباراة كاملة خلال خسارة برشلونة بملعبه 2-1 من سيلتا فيجو أمس الأحد والتي قضت على آمال الفريق في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.

وقال تير شتيغن عبر تطبيق "إنستغرام": قررت مع الفريق الطبي للنادي الخضوع لتدخل جراحي تكميلي بالركبة وأنا حزين للغياب عن بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف مع ألمانيا.

وأضاف: للمرة الأولى خلال سنوات عديدة سأكون مشجعا لمنتخب بلادي وأتمنى أن يتوج باللقب.

ومن المتوقع أن يبدأ حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير أساسيا في بطولة أوروبا عندما تنافس ألمانيا ضمن المجموعة السادسة مع المجر والبرتغال وبطلة العالم فرنسا.

وتخوض ألمانيا مباراتها الأولى ضد فرنسا يوم 15 يونيو في ميونيخ.

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