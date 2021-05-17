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الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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بات النادي الأهلي قريبًت من حسم أولى صفقاته الصيفية خلال الفترة المقبلة، بعدما وصل لمراحل متقدمة للتعاقد مع أحد نجوم الكرة المغربية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أنهى الاتفاق مع سفيان رحيمي نجم الوداد المغربي ويتبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية بين إدارة الناديين.

وأكد المصدر، أن المغربي بدر بانون لاعب المارد الأحمر ليس له صلة بانتقال رحيمي للأهلي، مضيفا أن الكابتن محمود الخطيب هو من يقود المفاوضات مع إدارة فريق الرجاء.

وحقق الأهلي فوزا مهما على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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صفقة الأهلي سفيان رحيمي الوداد الأهلي

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