Advertisements

حل سحري ينقذ نجم الأهلي من جحيم موسيماني

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:29 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف ضياء السيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن رغبته في ضم النجم الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي في الفترة القادمة.

ويعاني والتر بواليا من قلة المشاركات في الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس: "والتر بواليا سيتألق في أي فريق خارج الأهلي وهو ما قلته وٍسأكرره كثيرا في الفترة القادمة".

وتابع: "لا أمانع في التعاقد مع والتر بواليا في الموسم المقبل فهو لاعب يقدم مردودا جيدا في الأندية التي تقل عن الأهلي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حل سحري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ ساعة و 11 دقيقة

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ ساعتين و 21 دقيقة

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

03:06 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله