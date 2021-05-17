حل سحري ينقذ نجم الأهلي من جحيم موسيماني

كشف ضياء السيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن رغبته في ضم النجم الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي في الفترة القادمة.





ويعاني والتر بواليا من قلة المشاركات في الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس: "والتر بواليا سيتألق في أي فريق خارج الأهلي وهو ما قلته وٍسأكرره كثيرا في الفترة القادمة".





وتابع: "لا أمانع في التعاقد مع والتر بواليا في الموسم المقبل فهو لاعب يقدم مردودا جيدا في الأندية التي تقل عن الأهلي".