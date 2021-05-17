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فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخراته لصندوق النقد الدولي

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
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أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.

وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهد أثناء مؤتمر ثنائي يعقد في وقت لاحق اليوم، عشية قمة حول انعاش الاقتصاد في إفريقيا.

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