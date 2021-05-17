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توريد أكثر من 77 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
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قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم توريد 77 ألفا و603 أطنان من القمح المحلي إلى الشون والصوامع، منذ بدء موسم توريد المحصول في 15 أبريل الماضي، وحتى الآن، مشددا على استمرار وانتظام عملية التوريد بدون معوقات وتذليل كافة العقبات امام المزارعين في جميع مراكز التجميع والشون.

وأوضح سعد فى بيان صحفي اليوم الإثنين أنه تم حصاد 230 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة في نطاق المحافظة التي تقدر بنحو 233 ألفا و171 فدانا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام هى 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجرا في مختلف القرى والمراكز تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ أسيوط قد تفقد أعمال حصاد القمح في بعض القرى والمراكز; للوقوف على أعمال الحصاد والتوريد للمطاحن والصوامع، موجها بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وشدد على اللجان المختصة بالاستلام، بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى انتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض في نطاق المحافظة.

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