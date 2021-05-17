رانيا يوسف للزعيم عادل إمام: "كل سنه وانت معانا"

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بالزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





كتبت رانيا يوسف منشورا لـ الفنان عادل إمام، وعلقت قائلة: "كل عام وأنت بخير يا زعيم وعيد سعيد دائما وأنت معانا".





ويُوافق اليوم، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ ،فهو وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعتبر عادل إمام أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر





الجدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل " ملوك الجدعنه" بطوله ياسمين رئيس ، مصطفي شعبان، عمرو سعد ، تاليف عبير سليمان إخراج احمد خالد موسي.