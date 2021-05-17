Advertisements

فنانون شاركوا في مسلسل الاختيار: كتاب "الحق المبين" مضاد حيوي لأفكار الجماعات المتطرفة

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
استند عدد من الممثلين الذين شاركوا في مسلسل الاختيار 1، ومسلسل الاختيار 2، إلى كتاب" الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين" للدكتور أسامة الأزهري.

وقال الفنان أحمد الرافعي أحد المشاركين في المسلسل الذي قدم دور عمر رفاعي سرور مفتي أنصار بيت المقدس، في مسلسل الاختيار 1، إن الكتاب يناقش بكشل كبير ويفند أفكار الجماعات المتطرفة والنابتة كالولاء والبراء والحاكمية، مشيرا إلى أن هناك عدد من زملائه استند أيضًا لكتاب الحق المبين مثل الفنان تامر الكاشف الذي قام بدور المتطرف حنفي جمال في الجزء الثاني من المسلسل.

وأشار إلى أنه دار نقاش مع زملائه حول المراجع التي يستند إليها في دوره فكان أولها كتاب الحق المبين، مؤكدا أن هذه المفاهيم الموجودة في الكتاب تحتاج إلى تناولها بشكل عميق وكبير وبشكل درامي أكبر وأوسع مؤكدا أنها مضاد حيوي لكل أفكار النابتة والجماعات المتطرفة.

وأشار الرافعي إلى أنه دل زميله الفنان تامر الكاشف لكتاب الحق المبين، وأهميته في رصد أفكار الجماعات المتطرفة وتفنيده لها وهو كتاب يحلل كل الأفكار المتطرفة والإرهابية ويرد عليها.

وقال الفنان محمد العزايزي أحد من شاركوا في مسسسل الاختيار الجزء الثاني، إنه ترشح للمسلسل عن طريق بعض الزملاء الذين شاركوا في الجزء الأول وهم: محمد يوسف وأحمد الرافعي، وعابد عناني.

وأشار العزازيزي إلى قرائته العديد من الكتب التي تُرَّوِّجُ لهذا الفكر المتطرف، كان أهمها كتاب "الحق المبين في الرد علي من تلاعب بالدين" للشيخ أسامة الأزهرى والذي تناول وفند فيه كل أفكار الجماعات المتطرفة.

وقال الفنان تامر الكاشف، الذى قام دور الضابط حنفي جمال في مسلسل الاختيار2، إنه جسد شخصية كانت موجودة على أرض الواقع، ومعظم الجمهور على علم بها، وذلك كان أمرًا صعبًا عليه.

ولفت إلى أنه كان يسأل على جميع التفاصيل والكتب التي يستند إلهيا كمرجع في تمثيله للشخصية وكان منها كتاب الحق المبين للدكتور أسامة الأزهري، ولذلك ظهر دوره فى العمل بهذا الشكل المميز الذى نال إعجاب الجميع.

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ ساعتين

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

03:06 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله