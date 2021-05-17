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انطلاق الامتحانات التكميلية غدًا.. ومصادر لـ"الفجر": الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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استعدت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية للامتحانات التكميلية والتى ستبدأ غدّا الثلاثاء الموافق 18 مايو، وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات خاصة لموقع الفجر إن الامتحانات سوف تكون فى مستوى الطالب المتوسط وغير معقدة.

وأشارت المصادر خلال تصريحاتها أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تقوم بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات التى تبدأ غدَا لصفوف النقل.

وأوضحت، أن الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وقالت وزارة التربية والتعليم: "في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس".

وتقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ.

يتولى السادة مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

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