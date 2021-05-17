"الفاو" تدعم أنجولا بمليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي الجراد





منحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، حكومة أنجولا، مليون دولار أمريكي; لدعم جهودها في مكافحة الجراد الذي اجتاح جنوب البلاد خلال الشهرين الماضيين.





وقالت ممثلة (الفاو) في أنجولا جيردا باريتو كاجينا - في تصريحات صحفية نقلتها صحف محلية، اليوم الإثنين - إن نصف هذا المبلغ (500 ألف دولار) سيستخدم لشراء المعدات اللازمة للقضاء على الجراد، فيما سيتم استخدام بقية المبلغ لتقديم المساعدة الفنية.





وأشادت كاجينا بمشاركة ودور الحكومة الأنجولية في مكافحة الجراد، قائلة "إن منظمة (الفاو) تعمل على تسهيل انعقاد منتدى حوار إقليمي لمكافحة الجراد في بلدان المنطقة الجنوبية من قارة إفريقيا".





وأوضحت أن أنجولا تلعب دورا رئيسيا في التنسيق بين بلدان المنطقة، حيث عقدت مؤخرا اجتماعا إقليميا، تحت رعاية (الفاو)، شهد حضور ممثلي الدول المجاورة المتضررة من انتشار الجراد، وهي (زامبيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا) وخلال الاجتماع، اقترحت أنجولا قيام الدول المشاركة بتبادل المعلومات اللازمة للسيطرة على الجراد.





وكانت وزارة الزراعة والمياه واستصلاح الأراضي في ناميبيا أعلنت، في يناير الماضي، أن أسراب الجراد المهاجر في إفريقيا تسببت في تدمير ما لا يقل عن 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في ناميبيا، فيما حذرت (الفاو) بعد ذلك من أن أزمة الجراد تهدد الأمن الغذائي وسبل عيش ملايين الأشخاص في جنوب القارة السمراء.