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مصر تحتل المرتبة 30 عالميًّا في النشر العلمي في مؤشر Scimago

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت في المرتبة 30 عالميًّا مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019.

وأكد الوزير أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية الهامة في تصنيف الدول وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.

وأوضح عبد الغفار أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة الإفريقية بعدد 32323 بحثًا دوليًّا، تليها دولة جنوب إفريقيا بفارق 149 بحثًا فقط، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.

وأشار الوزير إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميًّا بدلًا من 28، وفي الكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلا من 22، وفي الطاقة احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت 24، وفي مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت 28، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت 27، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت 33.

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