349 مليون دولار قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال 2019-2020





أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي (2019 - 2020) لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي (2018 - 2019) بارتفاع 17.9%.





وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الإثنين - أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2019 بانخفاض 6.9%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530.5 مليون دولار خلال 2020 مقابل 654.3 مليون دولار خلال 2019 بانخفاض 18.9%.





وأضاف أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 1.70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.75 مليار دولار خلال عام 2019 بانخفاض 2.4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.





وأشار إلى أن الآلات والأجهزة الكهربائية جاءت على رأس قائمة أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر لفرنسا خلال 2020 بقيمة 138.2 مليون دولار، وجاءت بالمرتبة الثانية الأسمدة 134.5 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 55.4 مليون دولار، ثم ملابس 40.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها 38.3 مليون دولار، ثم زيوت عطرية 14.5 مليون دولار، ثم خضر ونباتات 13.4 مليون دولار، ثم فواكه وأثمار 10.2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته 8.9 مليون دولار، وأخيرا ألمنيوم ومصنوعاته 8.3 مليون دولار.





ولفت إلى أن منتجات الصيدلة جاءت بالمرتبة الأولى بقائمة أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال 2020 بقيمة 290.5 مليون دولار، وجاءت بالمرتبة الثانية الحبوب 207.5 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 166 مليون دولار، ثم مراجل وآلات 150.1 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية 108.7 مليون دولار، ومنتجات كيماوية متنوعة 100.9 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها 64.7 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية 64.2 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها وبيض وعسل 54.3 مليون دولار ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 49.8 مليون دولار.





ونوه بأن قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا بلغت 112.8 مليون دولار خلال العام المالي (2018 - 2019) مقابل 129.1 مليون دولار خلال العام المالي (2017 - 2018) بانخفاض 12.6%، بينما سجلت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين بمصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي (2018 - 2019 ) مقابل 7 ملايين دولار خلال العام المالي (2017 - 2018) بارتفاع 65.7%.



