جاتوزو مرشح لتدريب يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي يعتبر من ضمن المرشحين لتولي المهمة الفنية ليوفنتوس خلفًا لأندريا بيرلو الحالي للسيدة العجوز.





وألمحت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس سيطيح ببيرلو عقب نهاية الموسم الحالي حتى إذا تمكن من قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس حدد جينارو جاتوزو كبديل محتمل لخلافة بيرلو بداية من الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه تم طرح أسماء مثل ماسيمليانو أليجري وزين الدين زيدان كأهداف محتملة لقيادة السيدة العجوز لكن جاتوزو أكثر من مجرد فكرة حتى الآن.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن جاتوزو يواجه أيضًا خطر الرحيل عن صفوف البارتينوبي عقب نهاية الموسم الحالي في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي.



