Advertisements

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، لحسم ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال الأيام المقبلة.

تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، جلسة مرتبقة مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لحسم ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

من جانبه أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، تمسكه بالإبقاء علي فرجاني ساسي لاسيما وأنه من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو القلعة البيضاء مصير فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الجلسة القادمة بعدما أبدت الإدارة البيضاء مرونة كبيرة في زيادة العرض المالي.


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي ساسي الزمالك

أخبار تهمك

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ أقل من ساعتين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

الزمالك يُنهي اتفاقه من فرجاني ساسي بشأن تمديد عقده

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

تطور صادم في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتمديد عقده

الزمالك يحسم ملف تمديد عقد فرجاني ساسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

03:06 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله