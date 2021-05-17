تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك





يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، لحسم ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال الأيام المقبلة.





تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك





ومن المقرر أن يعقد مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، جلسة مرتبقة مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لحسم ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .





من جانبه أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، تمسكه بالإبقاء علي فرجاني ساسي لاسيما وأنه من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك.





ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو القلعة البيضاء مصير فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الجلسة القادمة بعدما أبدت الإدارة البيضاء مرونة كبيرة في زيادة العرض المالي.











