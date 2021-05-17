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التعليم تحدد موعد المقابلات الشخصية للمقبولين فى المدارس المصرية اليابانية

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد المقابلات الشخصية للطلاب المقبولين فى المدارس المصرية اليابانية، على أن تبدأ المقابلات الشخصية فى المدارس المصرية اليابانية بداية من الاحد المقبل.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئي) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20212022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية.

وأكدت وحدة المدارس اليابانية أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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