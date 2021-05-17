توريد 12905 أطنان قمح لشون وصوامع دمياط













قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم توريد 12 ألفا و905 أطنان من محصول القمح إلى الشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجهت المحافظ - فى بيان صحفي اليوم /الإثنين/ - مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمليتي الاستلام والفرز، والتأكد من جودة التخزين بالشون، مؤكدة انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.





وفى سياق آخر، أكدت الدكتورة منال عوض انتظام الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، خاصة وأن مديرية التموين والتجارة الداخلية كثفت متابعتها في كافة المناطق خلال إجازة عيد الفطر المبارك; لإحكام الرقابة على تلك المنظومة.





وأوضحت أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 64 محضرا بعد رصد مخالفات متعددة جاء من بينها ذبح اللحوم خارج المجازر، وعرض لحوم مكشوفة وعدم وجود شهادات صحية، فضلا عن مخالفات الاتجار في الغاز بدون تصريح وعدم الإعلان عن أسعار وأيضا غلق مخبز بدون إذن.



