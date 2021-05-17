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تويتر تستعد لإطلاق خدمة Twitter Blue المدفوعة.. اعرف التفاصيل

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:55 م
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
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تستعد منصة تويتر لإطلاق عدة خدمات مدفوعة سواء كانت لها أو لصانعي المحتوى، ومن خدمة Twitter Blue الشهرية، ونقدم لكم تفاصيلها في السطور التالية.

ستوفر الخدمة عدة مزايا للمستخدمين مثل عدم ظهور الإعلانات، وميزة تجميع القوائم معًا، وميزة أخرى لإلغاء ارسال التغريدات خلال مدة محددة.

وبحسب ما نشرت جين مانشون ونغ، المحللة والمسربة المعروفة فيما يخص التطبيقات، فإن تويتر تعمل على اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة Twitter Blue مع أفضل تجربة مستخدم لتقديمها للحسابات خاصة وأنها ستكون باشتراكات شهرية.

ستكون رسوم الخدمة نحو 3 دولارات وفقًا لجين مانشون ونغ، لكن حتى الآن لم تظهر تأكيدات من الشركة حول الخدمة وموعد ظهورها وسعرها، إلا أنه من المتوقع أن يتم الكشف عنها بوقت قريب رسميًا.


يُشار أن تويتر قامت في الأسابيع الماضية بالاستحواذ على Scroll المتخصصة بإزالة الإعلانات من المواقع مقابل اشتراك شهري، وكذلك شركة Revue للنشرات البريدية، وهو ما يوضح التغير الكبير في استراتيجية الشركة وتوجهها لطرح المزيد من الخدمات المدفوعة بمقابل مادي لتحسين قنوات الدخل.

كانت الشركة تعاني لسنوات من تراجع الأرباح وضعف الدخل واعتمادها بشكل كلي تقريبًا على الإعلانات، لكنها الآن تأمل بتحقيق نقلة كبيرة في الإيرادات من خلال الاشتراكات المدفوعة، وذلك بعد تحقيقها أكثر من مليار دولار إيرادات في الربع الأخير.

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