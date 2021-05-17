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تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس أنه تم تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الاثنين - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 6 سفن وتوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتوجد سفينتان على الرصيف ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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