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البنك الدولي يعتزم تقديم منحة بقيمة ملياري دولار لدعم السودان

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
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قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، إن البنك يعتزم تقديم منحة لدعم السودان بمبلغ ملياري دولار، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية، مشددا على ضرورة العمل على تقوية رأس المال البشري في السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين.

وأضاف غانم - في كلمته خلال مؤتمر دعم التحول الديموقراطي للسودان بالعاصمة الفرنسية (باريس)، اليوم الإثنين - أن السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الإستثمار.

ودعا نائب رئيس البنك الدولي، المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكدا أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال إن البنك الدولي يتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة السودانية، وإن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية، منوها بأن السودان استعاد عضويته الكاملة في البنك الدولي، ومطالبا المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة في السودان.

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