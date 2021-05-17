مصرع ربة منزل وإصابة بائعة فاكهة في مشاجرتين بسبب الخلافات الزوجية بالقليوبية

شهدت مدينتا شبرا الخيمة وبنها واقعتي تعدي بأسلحة بيضاء من زوجين على زوجتيهما مما أسفر عن مصرع إحداهما، وإصابة الثانية بإصابات بالغة.



جرى ضبط المتهمين ونقل جثة القتيلة لمستشفى ناصر بشبرا، والمصابة لمستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابات المختصة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة، وسؤال المجني عليها الثانية المصابة.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بورود بلاغين بشبرا الخيمة وبنها، بتعدي زوجين على زوجتيهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مصرع إحداهما، وإصابة الأخرى إصابات بالغة.



أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغين

في شبرا الخيمة تبين ورود بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة، بمصرع ربة منزل 27 عامًا عقب وصولها المستشفى، مصابة بجروح طعنية بالإبط والركبة نتيجة مشاجرة مع زوجها.



انتقل المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص تبين قيام المتهم "المهدي.م 31 عامًا، مقيم عزبة رستم بشبرا الخيمة، بالتعدي في الشارع على زوجته" مها.ج" 29 عامًا، ربة منزل بسلاح أبيض محدثا إصابتها المشار إليها في البلاغ مما أدى لوفاتها أثناء نقلها للمستشفى.



تبين من التحريات أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته بسبب عدم إطاعتها طلبه المتكرر بالابتعاد عن إحدى صديقاتها، ولكنها كانت ترفض الامتثال لطلبه، وخلال توجهها لزيارة صديقتها سبب الخلاف قابلها في الشارع، وتعدى عليها بسكين في الشارع فلقيت مصرعها.



ألقي القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة بسبب عدم طاعة زوجته له، وقرر أنه نهرها أكثر من مرة، ولكن لم تستجيب وصرحت النيابة بدفن الجثة.



وفي بنها تلقى قسم ثان بنها بلاغًا بإصابة بائعة فاكهة مقيمة بأتريب بإصابات بالغة واتهامها لزوجها بأنه الجاني.



انتقل المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، حيث تبين وصول "لطيفة.أ" بائعة فاكهة للمستشفى مصابة بجروح طعنية بالظهر والوجه والبطن.



وبسؤالها اتهمت زوجها "هشام.ع، سائق، بإحداث الجروح، وجرى ضبط المتهم خلال محاولته التعدي على والدة المجني عليها، وشقيقها، وتبين من التحريات أن المتهم تعدي على زوجته بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده بسبب المشكلات الأسرية بينهما، وعند علمه استشاط غيظا وقرر الانتقام منها وتعدى عليها بسكين في الشارع.



أحيل المتهم للنيابة وأمرت بحبسه وسؤال المجني عليها وشهود الواقعة وطلب تحريات المباحث.