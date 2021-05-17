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بعد الازمه الأخيرة إدوارد يدعم محمد سامي بهذه الكلمات

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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نشر الفنان ادوارد، صوره تجمعه بالمخرج محمد سامي بعد ازمته الاخيره ووجه رسالة عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب ادوارد، منشورا وعلق قائًلا: "ضد حملة التشويه اللي يقوم بها بعض الزملاء وعلشان كده بقول شهاده حق في المخرج #محمد_سامي انا اشتغلت معاه واتعاملت في الشغل معاه راجل بحب شغله جدا وبيتعب كتير واتعامل معايا بكل احترام وحب وبيحب الممثل جدا وبيطلع احسن ما عنده".


أضاف :" وعشان محدش يقول عشان انا بشتغل معاه الناس كلها عارفه اني بشتغل معاه ومع غيره ومش مستني شغل من حد الحمدالله.


ختم قائلا: "انا تاريخي في السينما والدراما كبير وبشتغل مع ناس كتير دي شهادة حق بس ولازم اقولها #ادعم_المخرج_محمد_سامي".


الجدير بالذكر أن اخر اعمال ادوارد، كان مسلسل " نسل الاغراب " تأليف واخراج محمد سامي ، بطولة احمد السقا ، امير كرارة ، مي عمر.

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