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الصحة: وصول 1.9 مليون جرعة لقاح من "كوفاكس" ومليونى جرعة من سينوفاك فى يونيو

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر. ، لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بأزمة فيروس كورونا، لاسيما بعد العودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا لمتابعة موقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس. 
 
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، وكذا وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، ومن المنتظر أيضا مع بداية شهر يونيو المقبل وصول 1.9 مليون جرعة من تحالف "كوفاكس" و2 مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك"، لافتة إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية استلام 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس"، فضلًا عن 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".   

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