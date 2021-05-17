تعاون مشترك بين هيونداي وسامسونج لتطوير السيارات

أعلنت شركتي سامسونج وهيونداي الكوريتان عن تعاون مشرتك بينهم، وتشمل هذه الشراكة تطوير وإنتاج مكونات السيارات.





كما وقعت الشركتان فقد وقعتا عقد تعاون طويل الأجل، ويشارك في هذه الاتفاقية أيضاً جهات رسمية في كوريا تشمل وزارة التجارة والصناعة والطاقة، والمعهد الكوري لتكنولوجيا السيارات، والمعهد الكوري لتكنولوجيا الإلكترونيات.





تعتزم سامسونج وهيونداي تطوير عدد من تقنيات السيارات تشمل أجهزة الاستشعار والتصوير والكاميرات وشرائح التحكم في البطاريات وأنظمة المعلومات والترفيه. وفي المستقبل، يمكن توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات مثل شرائح القيادة الذاتية ومسرعات الذكاء الاصطناعي، وحلول الاتصالات السلكية واللاسلكية للسيارات.